Der FCZ ist in der Challenge League das Mass aller Dinge und gilt als unumstrittener Aufstiegsfavorit. Marco Schällibaum weiss das. Der Trainer des FC Aarau bleibt trotzdem optimistisch und sagt: „Wir wollen den Zürchern möglichst lange auf den Fersen bleiben. Und im Heimspiel vom übernächsten Sonntag machen wir dem Favoriten das Leben schwer.“

Das Leben schwer gemacht hat sich der FC Aarau erst einmal selbst. Was die 3216 Zuschauer im Brügglifeld zu sehen bekamen, war alles andere als ein Augenschmaus. So richtig heiss und hektisch wurde es erst nach dem Schlusspfiff. Die Spieler von Le Mont konnten und wollten sich mit dem 1:2 aus ihrer Sicht nicht abfinden und liessen ihrem Ärger, ja Frust freien Lauf. Das ging so weit, dass Captain Bertrand Ndzomo und seine Teamkollegen sogar die Garderobe des FC Aarau besetzen wollten.

Ndzomo wurde nach eigener Aussage von einem Aarauer Spieler beleidigt und wollte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Der Captain des FC Le Mont war ausser sich und stauchte alles zusammen, was sich ihm in den Weg stellte. Auch Le Monts Trainer John Dragani und Aaraus Sportchef Raimondo Ponte lieferten sich heftige Wortgefechte.

Dass die ganze Sache nicht ausartete, war in erster Linie dem besonnenen Verhalten von Alfred Schmid zu verdanken. Der Präsident des FC Aarau konnte das Schlimmste verhindern. Ihm gelang es dank seiner ruhigen Art und dem besonnenen Eingreifen glücklicherweise, die Gemüter zu beruhigen.