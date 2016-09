Im Entscheidungssatz gab Wawrinka gegen den hartnäckigen und hart aufschlagenden Youngster eine 3:1-Führung preis. Als er bei 5:5 mit 40:15 führte, hätte Wawrinka zumindest das Tiebreak sicherstellen müssen. Aber er verlor hierauf vier Punkte in Folge. Zverev brachte danach sein letztes Aufschlagspiel sicher durch.

Wawrinka hätte an seine Leistung von Anfang 2014 anknüpfen können. Damals gewann er erstmals und bis heute zum letzten Mal zwei Turniere nacheinander. Unmittelbar nach dem Erfolg im indischen Chennai errang er am Australien Open in Melbourne seinen ersten von bislang drei Grand-Slam-Titeln.

Alexander Zverev gilt nicht nur in Deutschland als Talent. Er scheint vor allem dank seiner hervorragenden Physis prädestiniert, dem deutschen Tennis irgendwann den ersten Grand-Slam-Titel bei den Männern seit mehr als 20 Jahren - seit Boris Beckers Sieg am Australian Open - zu bescheren. In St. Petersburg machte Zverev schon vor dem Match gegen Wawrinka besonders mit seinem Zweisatzsieg im Halbfinal gegen den Tschechen Tomas Berdych auf sich aufmerksam.