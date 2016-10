Der US-Open-Sieger und Weltranglisten-Dritte ist in die untere Tableauhälfte gelost worden und könnte im Halbfinal auf Andy Murray treffen. Topgesetzt ist der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger Novak Djokovic.

Für Wawrinka ist es der erste Einsatz seit seiner Niederlage gegen Alexander Zverev im Final des Turniers von St. Petersburg. Auf eine Teilnahme in dieser Woche am Event in Tokio, wo er 2015 den Titel gewonnen hatte, verzichtete der 31-jährige Waadtländer, um seinen Rücken zu schonen.

Nach Schanghai hat Wawrinka noch Einsätze an den Swiss Indoors in Basel, am Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy und an den ATP-Finals in London geplant.