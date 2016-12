Williams beschrieb in einem Gedicht, wie Ohanian ihr in Rom einen Heiratsantrag gemacht hatte. "Und ich sagte: Ja." Die jüngere der beiden Williams-Schwestern, die im September den Status als Weltnummer 1 im Frauentennis an Angelique Kerber abtreten musste, veröffentlichte die Zeilen auf ihrer Reddit-Seite und stellte dazu eine Zeichnung, die den Moment des Antrags zeigt. Ihr Verlobter bestätigte später bei Facebook, er habe das Bild gezeichnet. "Sie hat Ja gesagt."

Williams und Ohanian hielten sich bislang bedeckt, was ihre Beziehung angeht. US-Medienberichten zufolge kennen sie sich seit Anfang 2015. Dem Gedicht nach haben sie sich zufällig in Rom kennengelernt.

Die 35-jährige 22-fache Grand-Slam-Siegerin Williams gehört zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Geschichte. Der 33-jährige Internet-Unternehmer Ohanian gründete 2005 mit einem Freund die Online-Community Reddit. Nutzer können hier Links teilen und sie in "Subreddit" genannten Unterforen zu verschiedensten Themen sammeln.