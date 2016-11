In der Gruppe "John McEnroe" mit dem Weltranglisten-Dritten Wawrinka sind jeweils die im Ranking besser klassierten Spieler vertreten: neben dem Schweizer der Brite Andy Murray (ATP 1), der Japaner Kei Nishikori (ATP 5) und der Kroate Marin Cilic (ATP 7). In der Gruppe "Ivan Lendl" spielen Novak Djokovic (ATP 2), Milos Raonic (ATP 4), Gaël Monfils (ATP 6) und Dominic Thiem (ATP 9) um die zwei Halbfinal-Plätze.

Wawrinka, der zum vierten Mal in Folge beim Saisonfinale vertreten ist, beginnt das Turnier gegen Nishikori am Montagnachmittag (15.00 Uhr Schweizer Zeit). Der Lausanner, der in den letzten drei Jahren in London die Gruppenphase überstanden hatte, spielte gegen den Japaner zuletzt auf dem Weg zum US-Open-Titel im Halbfinal. Auch gegen seine beiden anderen Gruppengegner bestritt er in dieser Saison bedeutende Partien: Gegen den formstarken Swiss-Indoors-Sieger Cilic gewann er den Final von Genf und gegen Murray unterlag er im French-Open-Halbfinal. Wawrinkas Bilanz ist gegen Nishikori (4:2) und Cilic (10:2) positiv und gegen Murray knapp negativ (7:9).

In der anderen Gruppe geht Djokovic trotz der Formbaisse im letzten Halbjahr als klarer Favorit ins Rennen. Der Serbe, der die letzten vier ATP Finals gewonnen hat und die Rückeroberung der Nummer 1 anstrebt, hat gegen seine drei Gruppengegner eine makellose Bilanz (insgesamt 23:0 Siege). Der Australian- und French-Open-Sieger eröffnet das Turnier am Sonntagnachmittag gegen den österreichischen Debütanten Dominic Thiem. Am Sonntagabend stehen sich in der O2-Arena der Franzose Gaël Monfils, auch er zum ersten Mal in London dabei, und der Kanadier Raonic gegenüber, dessen Einsatz wegen einer Oberschenkelverletzung allerdings ungewiss ist.