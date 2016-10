Mutter Lynette und Vater Robert sind ebenfalls präsent und lauschen am Rande der Bühne dem Gespräch zwischen Moderator Bernie Schär und ihrem Sohn, der gut gelaunt die Fragen des Radiomanns beantwortet. Am meisten interessiert natürlich, wie es dem «Sorgenknie» geht, welches für den vorzeitigen Saisonabbruch verantwortlich war. «Es ist noch nicht hundertprozentig in Ordnung. Wenn dem so wäre, dann würde ich in Basel spielen», sagt Federer, der ansonsten mit dem Heilungsprozess sehr zufrieden ist. «Es ist auf jeden Fall gut, dass ich jetzt noch zwei Monate Zeit habe, voll zu trainieren.»

Am Freitag bestritt er sein erstes, richtiges Konditionstraining nach der Verletzungspause. «Ich muss spätestens im Januar in Australien wieder in der Lage sein, alle zwei Tage fünf Stunden Tennis zu spielen.» Und wenn er schon morgen gegen Andy Murray spielen müsste, wie käme das heraus? «Das wäre sicher lustig für Andy», meint Roger Federer lachend. «Ich würde vielleicht den einen oder anderen Punkt gewinnen, aber mir fehlen derzeit sowohl die Kraft als auch die Koordination. Und vor allem würde ich am Tag danach unglaublich leiden.»