In rund sechs Monaten sei ein Comeback möglich, erklärte der Mediziner Radek Kebrle am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Die zweimalige Wimbledonsiegerin zog sich Verletzungen an den fünf Fingern ihrer linken Hand zu, als sie sich gegen den Messerangriff eines Einbrechers verteidigte. Der Einbrecher war am Dienstagmorgen in Kvitovas Wohnung in Prostejov eingedrungen.

Die Polizei fahndet weiter nach dem rund 35-jährigen Mann. Nach Medienberichten hat er aus ihrer Wohnung nur etwa 200 Euro Bargeld gestohlen.