Ihre Ärzte hätten ihr zu einer längeren Pause geraten, "um sich zu erholen und wieder zu alter Stärke zu finden", teilte die Frau von Fussballprofi Bastian Schweinsteiger am Dienstag via Twitter mit.

Die 28-Jährige French-Open-Siegerin von 2008 hat bei ihren letzten vier Turnieren in Wimbledon, an den Olympischen Spielen, in Cincinnati und am US Open immer in der 1. Runde verloren und sagte nun unter anderem ihre Teilnahme an den Turnieren in Japan und China ab. "Ich musste diesen schwierigen Entscheid treffen, damit ich vollständig fit werde und im nächsten Jahr verletzungsfrei spielen kann", sagte Ivanovic.