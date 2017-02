"Ich freue mich riesig, dass Roger erstmals nach Schottland kommt", betont Murray. Auf der Tour haben die beiden bereits 25 Mal gegeneinander gespielt, der 18-fache Grand-Slam-Gewinner Federer verliess den Platz gegen den zweifache Wimbledon- und Olympiasieger insgesamt 14 Mal als Sieger.

Bei der dritten Auflage des "Match for Africa" von Zürich im April fliessen die Einnahmen vollständig in die Roger Federer Foundation. Die Stiftung fördert Kinder in Armut und unterstützt Bildungsprojekte in sieben Ländern im südlichen Afrika und in der Schweiz. 275'000 Kinder profitieren aktuell von den Programmen.