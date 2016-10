Mit der klaren Niederlage gegen die Nummer 38 der Weltrangliste scheiterte Kerber auch im dritten Turnier seit ihrem Triumph im US Open und der Übernahme der Spitzenposition im Ranking vorzeitig.

Zuvor hatten in China zweimal die Achtelfinals Endstation bedeutet. In Wuhan unterlag Kerber der Tschechin Petra Kvitova, in Peking der Ukrainerin Jelina Switolina.