Im Final bezwang die Schweizer Nummer 4 den 28-jährigen Belgier Ruben Bemelmans (ATP 190) mit 7:5, 6:3.

Laaksonen hat ein starkes Jahr hinter sich, erreichte vor einem Monat mit Rang 134 seine beste Klassierung im ATP-Ranking (aktuell 141, zu Jahresbeginn 304) und bewahrte Mitte September zusammen mit Antoine Bellier in Abwesenheit von Roger Federer, Stan Wawrinka und Marco Chiudinelli die Schweiz im Davis Cup mit dem 3:2-Sieg in Usbekistan vor dem Abstieg aus der Weltgruppe. Auf ATP-Stufe gelangen Laaksonen bisher nur fünf Siege, zwei davon in der Saison 2016.