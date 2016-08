Der 34-jährige Basler unterlag dem als Nummer 24 gesetzten Franzosen in gut drei Stunden 6:4, 6:3, 6:7 (6:8), 2:6, 0:6. Die beste Chance auf den Sieg verpasste Chiudinelli im dritten Satz, als ihm beim Stand 4:4 ein Break gelang und er anschliessend zum Match aufschlagen konnte. Die Nummer 144 der Welt musste jedoch gleich im Anschluss zum zweiten Mal seinen Aufschlag abgeben. Im Tiebreak wehrte der Schweizer Davis-Cup-Spieler erst vier Satzbälle ab und stand bei 6:6 zwei Punkte vor dem Sieg.

Der Franzose, der sich in diesem Jahr von Platz 78 auf aktuell 25 der Weltrangliste verbesserte, schaffte jedoch den Satzausgleich und war in der Folge der dominante Spieler. Am Ende legte sich der frustrierte Basler nach einigen knappen Entscheiden auch noch mit dem portugiesischen Schiedsrichter Carlos Ramos an.

In den ersten beiden Sätzen hatte Chiudinelli äusserst effizient agiert. Er packte seine Chancen zum 6:4 im ersten und zum 4:2 im zweiten resolut und geriet bei eigenem Aufschlag nie in Schwierigkeiten. Ein erstes Break zu Beginn des dritten Durchgangs konterte er zum 2:3 wieder. Die vermeintliche Vorentscheidung zum 5:4 war dann aber keine.