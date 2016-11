Zum Ende dieser bemerkenswerten Serie ist es gekommen, weil Federer Ende Juli in einem Schock-Statement bekannt gab, dass er wegen seines lädierten Knies, das er Anfang Jahr operieren liess, seine Saison vorzeitig beenden müsse. «Ein halbes Jahr Pause wird meinem Körper guttun. Einmal eine so lange Pause in 20 Jahren ist okay», so Federer. Mit etwas Abstand sagte er vor rund zwei Wochen dem «Tages-Anzeiger»: «Die Rückschläge haben mir bewusst gemacht, wie glücklich ich mich schätzen kann, dass ich in meiner Karriere so selten verletzt gewesen bin.»

Keine Aufholjagd zu Saisonbeginn

Im Januar wird Federer sein viel erwartetes Comeback geben. Doch dieses kommt vorerst nicht einer Aufholjagd gleich. So startet der Tenniskönig am Hopman Cup in Perth, einem Teamwettkampf, an dem es keine Weltranglistenpunkte zu gewinnen gibt. Weil das 500er-Turnier von Brisbane gleichzeitig stattfindet, kann er dort die in diesem Jahr gewonnenen 150 Punkte (Finalniederlage gegen Raonic) nicht verteidigen. Es ist daher möglich, dass Federer auf der Setzliste der Australian Open nicht unter den Top 20 figuriert. Das kann gefährliche Konstellationen mit sich bringen, sodass Federer bereits in der dritten Runde auf einen Top-Ten-Spieler treffen könnte.