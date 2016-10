Er ist der Roger Federer der Mannschaftsportler. Den Chronistinnen und Chronisten sind die Superlative längst ausgegangen. Roman Josi (26) ist in Höhen aufgestiegen, die noch kein Schweizer Spieler erreicht hat. Er ist der erste Schweizer, der mit seiner Präsenz die National Hockey League (NHL), die wichtigste Eishockey-Liga der Welt, beeinflusst. Dazu war nicht einmal Mark Streit (38) als Captain der New York Islanders in der Lage. Die waren zu dieser Zeit (2011 bis 2013) draussen auf Long Island das uninteressanteste NHL-Team und ohne jede sportliche Perspektive.

Roman Josis Arbeitgeber Nashville hat hingegen ein enormes Potenzial. Das 1998 gegründete Hockey-Unternehmen ist inzwischen gut genug für den Stanley Cup. Auch dank Roman Josi. Peter Laviolette (gewann mit Carolina 2006 den Cup) ist erst der zweite Coach der Klubgeschichte. Er hat 2014 den extremen Defensivcoach Barry Trotz abgelöst und ihm steht, anders als seinem Vorgänger, eine Mannschaft für kreatives Hockey zur Verfügung. Ja, wir können sogar sagen, dass die spielerische Entwicklung ziemlich jener von Roman Josi entspricht. Er ist seit 2011 mit dem Team gewachsen – und das Team mit ihm. Wenn er sagt: «Ich identifiziere mich mit dieser Stadt und dieser Mannschaft», dann meint er es auch so.