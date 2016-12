Am Ende sollte der 2:0-Vorsprung, den sich das Heimteam im Startdrittel herausgearbeitet hatte, den Ausschlag geben. Die Ostschweizer liessen sich nie abschütteln, konnten die beiden weiteren Perioden ausgeglichen gestalten, vermochten dem SVWE aber die drei Punkte nie ernsthaft streitig zu machen.

Dass am Ende nur acht Tore fielen, lag einerseits an zwei untadeligen Goalieleistungen, aber auch an der mangelnden Präzision auf beiden Seiten. So verpasste es das Heimteam zu Beginn des Mittel- und Schlussdrittels jeweils aus bester Position, die Führung zu erhöhen und den kämpferischen Gästen den Wind aus den Segeln zu nehmen.

So musste sich die Berger-Truppe den 13. Sieg im 14 Spiel am Ende doch noch mit einer bis zum Schluss konzentrierten Defensivleistung verdienen. Verdient ist auch die Tabellenführung, zeigte sich der neuformierte Serienmeister bislang doch als beständigstes Team, mit drei ausgeglichenen Formationen und einem starken Goalie Nicolas Wolf.