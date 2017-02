In einer Partie gelang es Volley Schönenwerd die in der Meisterschaft seit sechs Spielen ungeschlagenen Welschschweizer auf ihrem Heimterrain zu bezwingen. Obwohl die Solothurner nach zwei gespielten Sätzen das Geschehen scheinbar unter Kontrolle hatten, liessen sie Lausanne noch einmal gleichziehen, gewannen in der Verlängerung aber verdient.