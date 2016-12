Der EHC Olten verstärkt sich auf kommende Saison hin mit Verteidiger Simon Barbero. Der 23-jährige Franzose mit Schweizer Lizenz wechselt vom HC Ajoie nach Olten und hat für ein Jahr unterschrieben. Barbero (181 cm, 84 kg) steht aktuell in seiner dritten Saison für die Jurassier, mit denen er in den letzten Playoffs den B-Titel feiern konnte. In der laufenden Meisterschaft kommt der sehr stabile Zweiwegverteidiger in bisher 29 Spielen auf eine +12-Bilanz bei 7 Skorerpunkten.

Barbero durchlief sämtliche Nachwuchsstufen bei Genf-Servette, ehe er via Frankreich den Weg zum HC Ajoie fand. Der gebürtige Frazose ist nach dem bereits auf diese Saison hin zum EHCO gestossenen Anthony Rouiller der zweite frankophone Verteidiger, der von den Ajoulots in die Dreitannenstadt wechselt. Mit der Verpflichtung von Simon Barbero nimmt die Oltner Verteidigung für die nächste Saison bereits klare Konturen an.

Mit Chris Bagnoud, Curtis Gedig, Marc Grieder, Anthony Rouiller und nun Simon Barbero haben bereits fünf Defensiv-Spieler einen Vertrag für 17/18 in der Tasche. Reto Kobach verfügt über eine Option zur Vertragsverlängerung - Jonathan Ast, sowie die «Ur-Oltner» Remo Meister, Romano Pargätzi und Simon Schnyder werden sich daher eine Vertragsverlängerung erspielen müssen. Mindestens für einen der genannten Akteure dürfte es also eng werden.