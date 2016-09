«Für unsere doch eher defensive Grundordnung hatten wir viele Torchancen. Es hätte halt einer rein müssen», resümierte Welschenrohrs Trainer Christoph Büschi. Unglücklich über den Ausgang war er aber nicht: «Vor dem Spiel hätte ich für ein Unentschieden unterschrieben.» Trimbach-Trainer Ozan brachte nach der Pause zwei neue Verteidiger, und tatsächlich kam Welschenrohr in der zweiten Hälfte nur noch zu einer Torchance, in der 60. Minute: Nach der Vorarbeit von Claudio Stampfli, der am Flügel seinen Gegenspieler vernaschte und zur Mitte flankte, brachte Manuel Müller mit dem Kopf zu wenig Druck hinter den Ball. FCT-Goalie Lukas Auf der Maur krallte sich das Leder.

Trimbach zu ungenau im Abschluss

Je weniger Zeit blieb, desto besser spielten die Gastgeber. Trimbach versuchte vor allem mit Weitschüssen, den Lucky Punch zu landen. Ali Ozan in der 56. und Sandro Schalt in der 67. Minute sahen ihre Schüsse knapp übers Gehäuse streifen. Am knappsten wars bei Dominik Schalts sattem Linksschuss aus 18 Metern kurz vor Schluss. Marco Hug im Tor der Gäste brachte seine Fingerspitzen aber gerade noch dran und lenkte den Ball übers Tor. «Am Ende kann das Spiel auf beiden Seiten kippen», so FCW-Trainer Christoph Büschi. «In den letzten zwei Spielen gingen wir früh in Rückstand und kassierten am Ende jeweils vier Tore. Deshalb war es in erster Linie wichtig, dass wir hinten die Null halten konnten.» Aufgrund der vielen Gegentore habe man die Ausrichtung geändert. «Wir wollten den Gegner nicht mehr in seiner Hälfte attackieren, sondern in unserer kompakt stehen und die Räume eng machen.» Der Plan ging auf, die Trimbacher konnten sich nur ganz selten durch die FCW-Reihen kombinieren. Zum Unmut von Mehmet Ozan, der hohe Ansprüche an seine Spieler stellt: «Wir müssen noch härter Arbeiten. Die Vorbereitung war schwierig, immer wieder waren Spieler in den Ferien. Deshalb fehlt uns jetzt noch die nötige Kondition. Das führt dann zu solchen Resultaten.»