Nachdem im letzten Jahr bei den Einzelwettkämpfen der drei Alterskategorien alle Siege an Juniorinnen gingen, gab es dieses Jahr nur Sieger! Bei den Jüngsten, der Kategorie U13, gewann David Kofmel (Subingen-Deitingen) mit 163 Punkten. Die weiteren Podestplätze gingen an Emely Gyger (Winistorf) und Bekim Selimi (Oensingen).

In der Kategorie U15 dominierte Emmanuel Aeschbach (Winistorf) mit 176 Punkten vor Gina Gyger (Oensingen) und Simon Ruef (Subingen-Deitingen) und gewann somit die Goldmedaille. Am knappsten war die Entscheidung bei den Ältesten (U17). Mit einem Punkt Vorsprung siegte Thierry Gobet mit 183 Punkten und einem Punkt Vorsprung vor seinem Vereinskollegen Luca Bundi (beide Subingen-Deitingen).

Der 3. Rang ging an Tina Kaufmann (Winistorf), die wie Gina Gyger im letzten Jahr Goldmedaillen-Gewinnerin war, jedoch in diesem Jahr altersbedingt in die nächsthöhere Kategorie aufsteigen musste.