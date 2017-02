Er, der immer noch seine Topform sucht, wirkte in Spiel 1 am Freitag neben den läuferisch unermüdlichen Thomas Heinimann und Philipp Wüst wie ein Bremsklotz. Und dennoch hat man nicht das Gefühl, dass sich Truttmann an diesem Samstagmorgen selber etwas vorwirft.

Zumindest gibt er sich gegen aussen erstaunlich gelassen: «Klar, ich habe eine Qualifikation gespielt mit weniger als einem Skorerpunkt pro Spiel, aber das ist nun passé, ich kann es nicht mehr ändern. Ich lege den Fokus lieber auf die Playoffs», sagt der Mann mit der hartnäckigen Ladehemmung. Die sollte er endlich überwinden, will der EHCO die offene, hart umkämpfte Serie überstehen.

Kaum Veränderungen

Dass Trainer Bengt-Ake Gustafsson in den letzten Wochen immer wieder die Sturmpartner von Marco Truttmann ausgewechselt hat, spricht für sich. «Man versucht als Trainer, gute Konstellationen zu finden, die Chemie muss stimmen. Ich habe das Gefühl, dass diese Reihe harmoniert», sagt Gustafsson dazu.

Dass Truttmann im Tief steckt, weiss auch der Schwede: «Ich erwarte von ihm das Gleiche wie von allen anderen Spielern auch: Harte Arbeit, Wille und totaler Einsatz. Er macht vieles richtig. Ich glaube an ihn.»

Ohnehin will Gustafsson für das erste Heimspiel der Playoffs keine grossen Veränderungen vornehmen: «Wir haben hier und da ein paar Blessuren. Mal schauen, wie sich diese bis Spielbeginn entwickeln. Vielleicht müssen wir dann noch einige Korrekturen vornehmen.

Aber das Grundgerüst bleibt bestehen, wir wollen Stabilität in die Mannschaft bringen.» Was so viel heisst wie: Wiederum hütet Dominic Nyffeler das EHCO-Tor und Jiri Polansky sowie Justin Feser besetzen die Ausländerpositionen. Beide waren am Freitag denn auch die auffälligsten EHCO-Spieler.

Wer weiss: Vielleicht blüht ausgerechnet Marco Truttmann im heutigen Spiel plötzlich zur überragenden EHCO-Figur auf. Es gäbe keinen besseren Zeitpunkt, sich wieder in die Herzen der EHCO-Fans zu spielen.