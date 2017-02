Die erste Damenmannschaft des UHC Oekingen hat die Qualifikation souverän als Gruppensieger abgeschlossen und steigt als Mitfavorit ins anfangs März beginnende Playoffrennen. Vorher steht jedoch bereits ein erstes Saisonhighlight vor der Tür: das Cupfinalspiel gegen die Damen von Unihockey Berner Oberland!

Die Wasserämterinnen werden in der Wankdorfhalle natürlich versuchen, den vierten Cupsieg der Vereinsgeschichte feiern zu können. Auf dem Papier ist die Favoritenrolle klar vergeben: Oekingen spielt seit Jahren in der höchsten Liga an der Spitze mit, das neu gegründete Team aus dem Berner Oberland spielt aktuell 'nur' in der 2. Liga.

Da stehen sie jedoch bereits vorzeitig als Aufsteiger fest und gehören definitiv zur nationalen Spitze des Kleinfeldunihockeys. Das mit diversen ehemaligen NLA-Spielerinnen bestückte Team wird sicherlich auch seinen Beitrag zu einem tollen Finalspiel leisten. Es darf ein offenes Spiel erwartet werden, in welchem die aktuelle Tagesform den Unterschied ausmachen kann.

Die Herren von Nuglar United stehen zum dritten Mal in einem Endspiel und wollen nach zwei verlorenen Finals endlich den 1. Titel der Vereinsgeschichte holen. Die Vorzeichen dafür stehen gut: Nuglar verfügt sicherlich über ein sehr gutes Kader, welches an einem guten Tag jedes Team der Schweiz schlagen kann.

Mit Cevi Gossau stehen den Solothurnern jedoch ein sehr routiniertes Team gegenüber, welches bereits diverse Cupsiege und Meistertitel gewinnen konnte. Auch hier dürfen sich die zahlreichen Zuschauer auf ein spannendes und sehr attraktives Spiel freuen. (slo)