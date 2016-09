Rötheli ist nicht nur ein tüchtiger Chrampfer, sondern auch einer, der die Geselligkeit liebt. Kritiker halten ihm vor, dass er sich als Geschäftsführer zu stark als Fan exponiert. Dazu sagt er: «Es ist eine Gratwanderung. Einerseits wirkt man schnell arrogant, wenn man sich distanziert. Andererseits will ich das Familiäre in unserem Klub vorleben. Ein Verein funktioniert nur, wenn Fans da sind. Ich will nicht vergessen, dass ich aus der Kurve komme.»

Es sind schliesslich die Kontakte mit den vielen Menschen – ob Spieler, Sponsor, Fan oder Mitarbeiter –, die Rötheli Kraft geben, stets neue Ziele anzupeilen. Als Rötheli vor zehn Jahren seine Arbeit aufnahm, da betrug das Jahresbudget noch 1,2 Millionen Franken. Mittlerweile hat sich der EHC Olten zu einem grösseren KMU-Betrieb mit einem Budget von rund 5,5 Millionen Franken gemausert. Es zeige ihm, dass im EHC Olten noch viel mehr Potenzial stecke.

«Ich bin überzeugt, dass wir in unserer Region die Kraft haben, ein Eishockey-Topteam zu stellen. Unsere Chance ist, dass es zwischen Zürich und Bern sowie Basel und Luzern kaum einen Sportklub gibt, der Ausstrahlungskraft hat. Es muss unser Ziel sein, so bald wie möglich in die NLA aufzusteigen. Und unsere Aufgabe in der Geschäftsleitung ist es, unser Team, ja den gesamten Verein, dafür zu begeistern.»

Peter Rötheli – er, der gesellige Chrampfer, sagt es mit einem Feuer, das so schnell nicht erlöschen wird.