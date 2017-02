Früher Termin

Seit knapp einem halben Jahr sei ein 20-köpfiges OK-Team mit der Organisation des «Final4» beschäftigt, gibt Jana Wyss weiter Auskunft. «Am Anlass selbst werden rund 160 Helfer vom HV Olten und dem näheren Umfeld des Vereins im Einsatz stehen. Hier zeigt sich wieder einmal, dass der HVO eine grosse Familie ist. Jeder hilft mit.» Übermorgen Freitag wird in und um die Stadthalle herum alles vorbereitet. Beim Aufbau geht der Zivilschutz dem HVO zur Hand. Das Problem in diesem Jahr: Der EHC Olten trägt am Freitag ein Heimspiel aus, wodurch es im Kleinholz zu Engpässen kommen könnte. Dies ist nicht die einzige Schwierigkeit, die das OK bei der diesjährigen Austragung zu bewältigen hat.

Aufgrund des dicht gedrängten Spielplans findet das «Final4» heuer viel früher statt. 2013 wars noch im April, 2015 erst im Mai. «Es ist halt deutlich kälter als bei den letzten beiden Malen», bringt Wyss das Problem auf den Punkt. Deshalb wurde auch das Catering an die Wintertemperaturen angepasst. Es gibt Suppe, «Chäsbrägu» und Grilladen. Holzhütten, zusätzliche Unterstände und Feuerschalen sollen dabei für das passende Ambiente sorgen und die Besucher warmhalten. 120 Kilogramm Pommes, 700 Bratwürste, 600 Hotdogs, 60 Liter Gulaschsuppe und 70 Kilogramm Raclette-Käse wurden bestellt. Dazu 900 Liter Bier. Das OK-Team hofft, dass pro Tag 1550 Zuschauer die Stadthalle in einen wahren Hexenkessel verwandeln werden. Vor zwei Jahren waren am Samstag und Sonntag jeweils knapp 1350 Zuschauer dabei.

Offene Ausgangslage bei Frauen

Jana Wyss, die schon für Zofingen in der NLA auflief und aktuell für das Fanionteam des HV Olten auf Torejagd geht, wagt eine Prognose zum Ausgang des «Final4». Bei den Männern sieht sie das Duell Thun gegen Schaffhausen als vorgezogenes Endspiel. Die Munotstädter sind aktuell das beste Team der Schweiz, die Thuner das viertbeste. Der Sieger des anderen Halbfinals zwischen dem TV Endingen, «dem Exoten aus der NLB», und GC Amicitia Zürich, das jüngst den Einzug in die NLA-Finalrunde verpasste, werde es sehr schwer haben im Final.

Bei den Frauen haben es die vier Teams in die Halbfinals geschafft, die auch in der NLA-Meisterschaft den Ton angeben. «Spono Nottwil ist gegen Thun leicht im Vorteil», mutmasst Wyss. «Brühl gegen Zug wird ein absolut ausgeglichenes Match. Ich denke, dass sich Brühl durchsetzt und in den Final einzieht.» Für das Endspiel sieht Wyss die Spono Nottwil Eagles, den amtierenden Meister aktuellen Tabellenführer der NLA, in der Favoritenrolle. Tickets für das Handball-Spektakel sind sowohl online als auch an der Tageskasse noch zu haben. Der Eintritt für einen Tag beträgt knapp 15 Franken, einen Zweitagespass gibt es für 20 Franken.