Köbi Kölliker ist erleichtert: «Wir wissen um die aussergewöhnlichen Qualitäten von Marco Truttmann. Er ist sehr wichtig für uns. Ein Spieler, der für den Unterschied sorgen kann. Marco ist motiviert, mit uns die nächsten Schritte zu gehen», lässt sich der EHCO-Sportchef in der Mitteilung zitieren. Doch warum das langzeitige Ringen um den abschlussstarken Stürmer? Kölliker präzisiert vor dem Spiel gegen Rapperswil-Jona: «Es ging nie wirklich um Geld. Marco Truttmann hatte noch Fragen zu einzelnen Details des Vertrages, die wir klären konnten.» Unklarheiten, die aus dem Weg geräumt sind. Diese Aussage bestätigt Marco Truttmann auch selber.

Der fehlende Titel mit Olten

Truttmann hatte am vergangenen Donnerstag mit den EHCO-Verantwortlichen ein finales Gespräch. Danach nutzte er die drei freien Tage, die Trainer Maurizio Mansi dem gesamten Team gönnte, um in seiner Heimat in Brunnen SZ die Batterien aufzuladen. Schliesslich bekannte er sich am Montagnachmittag zum EHC Olten. «Ich fühle mich wohl in Olten und bin überzeugt, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, unsere Ziele zu erreichen», so Truttmann gestern nach dem Spiel in Rapperswil-Jona.

Es sind imposante Zahlen, die Truttmann im EHCO-Dress vorweisen kann: In 239 Spielen gelangen dem 31-Jährigen 289 Skorerpunkte. Der Schwyzer stammt aus der Nachwuchsabteilung des EV Zug, stieg mit dem EHC Biel 2008 in die NLA auf. 2012 verabschiedete sich Truttmann bis heute von der NLA und wechselte zum EHC Olten. Seither erreichte der EHCO einen Qualifikationssieg und kämpfte sich zweimal bis den NLB-Playoff-Final vor - aber eben fehlt der Nummer 94 einen Titel im Kleinholz, was «Trutti» von kritischen Stimmen immer wieder zu hören bekommt.

Das soll sich nun ändern. Dass der Druck nach dem Hin und Her mit Langenthal in unmittelbarer Zeit zunimmt, sieht Truttmann eher gelassen. «Ich weiss, was ich leisten muss. Ich spürte den Druck schon in all den Jahren zuvor», sagt Truttmann und erinnert gleichzeitig daran, dass Eishockey ein Mannschaftssport sei. «Wir haben eine Mission in Olten. Und diese habe ich noch längst nicht beendet», sagt er.

Eine Aussage, mit der sich Truttmann am Samichlaustag sogar noch mehr als Mandarinli und Nüssli verdient hat.