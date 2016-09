Was für eine Schlussphase! Schon wieder, vermag man dabei in der noch jungen Saison fast zu sagen. Doch dieses Mal mit dem glücklicheren Ausgang für den EHC Olten: Die Powermäuse revanchieren sich mit einem 3:2-Derbysieg in Langenthal für einen bitteren Saisonauftakt am Freitag gegen Visp (1:2).

Die Oltner bewiesen in der Schlussphase viel Kampfgeist, Cleverness und einen kühlen Kopf. Dieser war im deutlich über 20 Grad heissen Schoren mit 3060 Fans und einer Stimmung, die des Derbys mehr als würdig war, auch zwingend nötig.

Während in der letzten Saison zwischen den beiden Teams aus fünf Derbys nicht weniger als drei erst in der Verlängerung entschieden wurden, war denn auch wieder mit einer solch heissen Schlussphase zu rechnen.

Und das Spiel hatte nicht nur der spannenden Schlussminuten wegen verblüffende Ähnlichkeiten zum Startspiel: Olten startete wiederum mit einem offensiven Pressing in ihr zweites Saisonspiel.

Mit hochkarätigen Chancen von Schneuwly, Feser und Diem scheiterten die Oltner zu Beginn im Minutentakt an SCL-Torhüter Mathis, dessen Teamkollegen im Startdrittel noch nicht wirklich in der neuen Saison angekommen zu sein schienen.

Den Oltern schien es recht zu sein: Schliesslich war es Mittelstürmer Cédric Schneuwly, der in der 13. Minute nach einem langen, öffnenden Pass an die blaue Linie von Curtis Gedig via Ramon Diem die gesamte Langenthaler Defensive vernaschte und Mathis über dem Fanghandschuh erwischte.

Gedigs Schuss von der blauen Linie

Der SC Langenthal, der sein 70-Jahr-Jubiläum feierte und deshalb in einem Retro-Shirt antrat, fand immer besser ins Spiel. Nach einem offenen Schlagabtausch, einem Spiel auf Augenhöhe, schlichen sich bei den Oltnern immer mehr Unkonzentriertheiten ein, die in einer 2-Minutenstrafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis gipfelten.

Es war Langenthals Lebensversicherung um Captain Tschannen sowie Kelly und Campbell, die nach wenigen Sekunden im Powerplay Danke sagten - 1:1 (35.).

Die Dreitannenstädter erholten sich bis zur 45. Minute nicht mehr davon. Zwischenzeitlich hatte Jeff Campbell den SCL mehr als verdient in Führung gebracht (41.).

Doch dann kam die Zeit des EHCO-Sturms um Stefan Mäder und Justin Feser. Innerhalb von gut dreieinhalb Minuten sorgte Neuzuzug Mäder im Schlussdrittel mit einem Doppelschlag für die Wende. Erst lenkte er einen Gedig-Schuss in Überzahl vor dem Tor ab (46.). Vier Minuten später überstand der EHCO eine Grieder-Strafe unbeschadet. Als der Verteidiger von der Strafbank zurückkam, ergab sich eine 3:1-Situation, die Mäder auf einen herrlichen Querpass von Feser zur Wende ausnutzte.

In der hektischen Schlussphase verschafften sich schliesslich die Oltner mit einem Powerplay, verbunden mit einem Stockschlag von SCL-Verteidiger Cadonau, etwas Luft.

In dieser war es Ramon Diem, der dem Derby vorzeitig einen Schlusspunkt hätte aufsetzen können. Doch sein Abschluss landete lediglich an der Latte.

Es reichte trotzdem. Nach dem Spiel war die Erleichterung im Team der Oltner zu spüren. Doppeltorschütze Stefan Mäder zuckt auf die Frage, ob er den Lauf von der Ajoie mit nach Olten genommen habe, nur mit den Schultern: «Ich bin einfach froh, dass ich dem Team auf diesem Weg helfen kann. Ich hoffe, dass es nun in diesem Stil weitergeht», so Mäder, der selbst eine Viertelstunde nach Spielschluss noch ausserordentlich stark schwitzte.

«Das Spiel hat ungemein viel Kraft gekostet. Jetzt gilt es, uns gut zu erholen, damit wir am Montag ein gutes Training bestreiten und am Dienstag mit Vollgas angreifen können», sagt es und verschwindet in der Garderobe unter die kühlende Dusche.

Telegramm:

Langenthal - Olten 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

3060 Zuschauer. - SR Müller, Altmann/Gurtner. - Tore: 13. Schneuwly (Diem, Gedig/Ausschluss Pienitz) 0:1. 35. Tschannen (Campbell, Kelly/Ausschluss Hirt) 1:1. 41. (40:47) Campbell (Kelly, Kämpf) 2:1. 46. Mäder (Gedig, Feser/Ausschluss Montandon) 2:2. 50. Mäder (Feser) 2:3. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Langenthal, 2mal 2 Minuten gegen Olten. - Bemerkungen: Langenthal mit Mathis im Tor, Olten mit Mischler.

