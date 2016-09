Der Mittelstürmer konnte den Coachingstaff von seinen Qualitäten überzeugen und wird heute mit dem Team gegen Visp in die neue Saison starten. Vergangene Saison spielte Diem für die GCK Lions; in 44 Spielen gelangen ihm 20 Skorerpunkte. Auf die Playoffs hin wechselte er leihweise zum HC Ajoie, mit dem er schliesslich den B-Titel feiern konnte. Auf gutem Weg sind auch die Verhandlungen mit dem gebürtigen Oltner Marc Sahli (19), der ebenfalls im Try-Out steht. Im Gegensatz zu Diem wird Sahli an diesem Wochenende aber nicht mit der 1. Mannschaft auflaufen. Vorgesehen ist ein Einsatz bei den Junioren.

Vorerst gescheitert ist dagegen die Verpflichtung eines weiteren Try-Out-Spielers, dem langjährigen NLA-Spieler Daniel Steiner. Der 36-Jährige und der EHCO wären sich über einen Vertrag einig. Jedoch konnte in den Verhandlungen, die Steiner mit seinem Noch-Arbeitgeber EHC Biel über die Modalitäten der Vertragsauflösung führt, bislang keine Einigung erzielt werden.