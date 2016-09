Der FC Rothrist, der mit zwei Siegen und einem Unentschieden in die Saison gestartet war, verzeichnete nach dem Seitenwechsel nur noch eine Ausgleichschance: Lopes scheiterte in der 54. Minute an FCO-Goalie Husi. Olten entschied den Match in der 64. Minute mit dem dritten Treffer. Wieder liess sich die Rothrister Hintermannschaft von einem weiten Zuspiel auf den schnellen Canik überrumpelt. Und zum zweiten Mal versenkte dieser alleine vor Goalie Gashi abgebrüht in die weite Torecke.

Nach dem dritten Sieg im vierten Spiel liegt der FC Olten in der Tabelle neu auf dem fünften Platz. Auf das Team von Trainer Juan Castro wartet am nächsten Samstag das Gastspiel beim FC Blue Stars (14.00, Hardhof). Die Zürcher sind in der Tabelle mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem neunten Rang klassiert.