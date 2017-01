Dem Aarauer Gerber standen nach seinen hervorragenden Leistungen mit Volley Schönenwerd

und der Nationalmannschaft viele Türen offen. Doch der „verlorene Sohn“ entschied sich – bereits zum zweiten Mal – für eine Rückkehr ins Niederamt.

Dies tat er bereits 2013 nach seinem Abstecher nach Belgien zum Farmteam von Maaseik. Im letzten halben Jahr absolvierte er an einer Spiztenuniversität in Bogota ein Auslandsemester. «Eigentlich wollte ich nach der letzten Saison bewusst eine Pause machen. Aber dann qualifizierten wir uns im Mai mit der Nati für die 2. Runde der EM-Quali. Das hiess, dass ich in Bogota auch mit dem Ball trainieren musste, um im September die Mannschaft unterstützen zu können.»