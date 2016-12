Im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio hat ein Selektionsgremium bestehend aus dem Kommando des Kompetenzzentrums Sport der Armee, Swiss Olympic und dem Bundesamt für Sport die Zeitmilitär-Spitzensportler-Stellen neu besetzt oder verlängert.

Ab Februar 2017 sind acht Vertreter von Sommersportarten beim Heer mit einem 100-Prozent-Pensum (50-Prozent-Salär) als Zeitmilitär-Spitzensportler angestellt und militärversichert. Die Anstellung dauert bis nach den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio.

Berücksichtigt wurde auch Jan Lochbihler aus Holderbank. Der 24-Jährige Sportschütze trat bereits im vergangenen Sommer bei den olympischen Spielen in Rio in den Disziplinen 50m-Liegendschiessen und 50m-3-Stellungsmatch an. (sda/szr)