Nach den Vorausscheidungen anlässlich der regionalen

Finals konnten nun in Buochs/NW die besten Nachwuchs-

schützen der Schweiz um Titelehren kämpfen.

Allen voran Gina Gyger, Oensingen, welche nach ihrem Sieg im Frühjahr auf 10m nun auch über 50m in der Kategorie G-U13A/G-U15A (liegend aufgelegt) siegte und damit die Goldmedaille überreicht bekam. Und dabei merkten die fünf Solothurner Schützinnen und Schützen, dass sich ihr grosser Trainingsaufwand lohnte und die Trainer sie bestens auf solche Wettkämpfe vorbereitet haben.

Bei den Jüngsten, der Kategorie G-U13A/G-U15A, welche nebst dem Schiessen (liegend aufgelegt) auch ihre Leistung in einem polysportiven Teil erbringen mussten, brillierte Gyna Giger, Oensingen, in beiden Disziplinen und siegte deutlich. Damit fügte sie ihrer noch jungen Karriere einen weiteren Erfolg bei, nachdem sie in diesem Frühjahr bereits im Wettkampf 10m zuoberst auf dem Podest war. Auf dem 18. Rang klassierte sich ihr Jan Buchwalder, Niederbipp.

Letztmals musste auch Tina Kaufmann, Heinrichswil, und

Paul Thüring, Hofstetten-Flüh, nebst dem Schiessen zum

polysportiven Teil antreten. Denn auch in der Kategorie

G-U13C/G-U15C gilt es zu beweisen, dass auch die

körperliche Fitness vorhanden ist. In der Qualifikation

erreichte Tina Kaufman den 2. Rang und damit den Final,

während Paul Thüring auf dem 14. Rang den Wettkampf

beenden musste. Im anschliessenden Final nach ISSF-Regeln

musste sich Kaufmann nur von Alessia Bolt (Wil) geschlagen

geben und klassierte sich damit auf dem hervorragenden

2. Rang (Silbermedaille).

Bei den ältesten Nachwuchsschützen, der Kat. G-U17D war nur ein Solothurner am Start, nämlich Tim Kaufmann,Heinrichswil. Sein Pensum bestand in der Qualifikation aus 40 Schüssen liegend-frei. Diesen Teil des Wettkampfes beendete er auf dem 8. Rang und schaffte damit noch ganz knapp die Finalqualifikation. Im Final konnte er seine Leistungen steigern und erreichte schlussendlich hinter Lukas Tschopp (Oberdorf/BL) und Annina Tomaschett (Surselva) den 3. Rang und die

Broncemedaille.

Die hervorragenden Leistungen der Solothurner

dokumentieren die gute Arbeit, welche von den

Verantwortlichen speziell im Solothurner

Nachwuchsförderkader geleistet wird. Dies bestätigt

auch Abteilungsleiter Rolf Kaiser, der Fritz Ryser,

Peter Brudermann und Pascal Gschwind für ihren

unermüdlichen Einsatz mit dem Nachwuchs dankt

und dabei nicht unerwähnt lässt, dass auch von den

Schützinnen und Schützen ein grosses, auch zeitliches

Engagement gefordert wird. Gerne hoffen wir, dass

die erreichten Platzierungen und Medaillen

Motivation sein werden für die nächsten Wettkämpfe. (nch)