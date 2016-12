So war es denn auch am Samstag. 18 Tore fabrizierten die beiden Teams auch diesmal, wobei sich der Favorit letztlich klar durchsetzen konnte, aber die Partie nicht mehr zu vergleichen war mit dem 17:6-Erfolg des SVWE in der Vorrunde.

Bis zur Spielmitte konnten die erstmals mit Rückkehrer Simon Flühmann angetretenen Gastgeber gar auf eine Überraschung hoffen, als just dieser «Flueme» sein Team in der 26. Minute mit 3:2 in Führung geschossen hatte, ehe die Gäste das Tempo erhöhten und bis zum Ende des Mitteldrittels auf 7:4 davonzogen.

Im Schlussdrittel wechselten sich die Teams weiter munter ab im Toreschiessen und so war dieses erste Spiel nach der langen WM-Pause vor allem dienlich den Offensivkräften Erfolgserlebnisse zu verschaffen und das Gefühl für den Spielrhythmus wieder zu finden. Weiter geht es für beide Teams bereits am Sonntag mit dem letzten Spiel vor der Festtagspause, der SVWE empfängt zuhause in Kirchberg das Überraschungsteam St. Gallen. (Grossmatthalle 18.00 Uhr)