Alle Solothurner Gerätervorführungen mit Auszeichung

Bei den Disziplinen im Geräteturnen waren aus dem Solothurnischen die fünf besten Vereine am Start. Die Konkurrenz an Schweizermeisterschaften ist gross, was sich auch die verantwortlichen Leiterteams durchaus bewusst waren. Für einen Finaleinzug reichte es leider bei keiner der sechs Aufführungen, aber zumindest durften sie alle eine Auszeichnung in Empfang nehmen. Eine solche wird an alle Rangierten in den ersten 40 Prozent der jeweiligen Rangliste abgegeben.

Bei den Barrenturnern waren mit Bellach, Lommiswil und Oberbuchsiten gleich drei Solothurner Vereine am Start. Am besten schnitt dabei der TV Oberbuchsiten mit seiner soliden Darbietung ab und verpasste mit der guten Note von 9.47 und Rang 7 den Finaleinzug um 16 Hundertstel nur knapp. Das Leberberger Derby konnte der TV Bellach mit seiner als Konzert inszenierten Barrenvorführung im 12. Rang mit der Note 9.13 für sich entscheiden und verwies damit den TV Lommiswil mit 5 Hundertstel Vorsprung auf Rang 13.