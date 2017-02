Interaktion mit dem Chefcoach gebe es nur dann, wenn dieser nach Inputs frage, erzählt Pfister. Jeweils am Mittwoch steht der Torhütertrainer mit Tabletkamera ausgerüstet auf dem Kleinholzeis und amtet als Trainer und Mentor des Torhüterduos, derweil er bei Heimspielen von der Tribüne aus die Leistungen analysiert und auswertet.

Eine Aufgabe, die Simon Pfister zuvor bereits bei Oltens Partnerteam Zuchwil-Regio auf Amateurstufe wahrnahm und die er in Zukunft gerne zu seinem Hauptberuf machen würde. «Es hat von Anfang an gestimmt, als ich mich und meine Ideen in Olten vorstellte», blickt Pfister auf die Entstehung des Verhältnisses mit dem EHC Olten zurück.

Beide Torhüter kannte der beim EHC Kloten aufgewachsene Pfister aus früheren Zeiten. Mit Mischler hatte er ein Sommertraining absolviert, und Nyffeler war während seiner Aktivzeit in Basel dritter Torhüter gewesen.