Sie sind in Montreal aufgewachsen. Haben Sie gute Erinnerungen an Ihre Kindheit?

Ja, sehr gute! Ich wuchs in einer italienischen Familie auf in einem wunderschönen Quartier mit einer mehrsprachigen Nachbarschaft. Wir waren nicht reich, aber auch nicht arm. Ich war das zweite Kind und bekam deshalb alles, was ich wollte, während sich mein älterer Bruder durch die harte Erziehung durchkämpfen musste (lacht). Mein Vater arbeitete auf dem Bau und meine Mutter war Hausfrau. Meine Familie hat sich für mich aufgeopfert, ihr verdanke ich alles, ich liebe sie.

Sind Ihre Eltern nach Kanada ausgewandert?

Ja, meine Eltern stammen beide aus demselben kleinen Dorf in Italien, Casacalenda bei Termoli, lernten sich aber in Montreal kennen – was für ein Zufall!

Sind Sie oft in Casacalenda?

Nein, ich war erst einmal dort. Meine Mutter besuchte mit uns ihre Heimat nach 59 Jahren wieder mal. Sie können sich vorstellen: Es war sehr emotional alle Verwandten wieder zu sehen oder kennenzulernen, es flossen viele Freudetränen.

Sind Sie mehr Italiener oder mehr Kanadier?

Ich bin stolz auf meine italienischen Wurzeln. Seit ich hier in Europa lebe und arbeite, bin ich mehr Italiener. Die europäische Kultur ist momentan mehr in mir drin, aber auch, wenn ich in Kanada bin – man verliert den Italiener nicht in sich.

Trotz italienischen Wurzeln sind Sie kein Fussball-Fan?

Wir wuchsen mit Skates auf und waren wann immer möglich draussen und spielten Eis- oder Ballhockey. Im Sommer spielten wir auch viel Baseball oder Football. Fussball war in Kanada zu dieser Zeit keine grosse Sportart. Und als kleiner Junge gab es am Samstagabend immer nur eines: Die Montreal Canadiens. Niemand brachte mich dann vom Fernseher weg.

1985 wurden Sie in der NHL gedraftet. Weshalb hat es nicht für die NHL gereicht?

Es war schön, ausgerechnet von Montreal - meinem Lieblingsteam - gedraftet zu werden, aber vielleicht hätte ich eher von einem anderen Team gezogen werden müssen, um eine Chance zu erhalten. Ich habe nie bedauert, dass ich in Europa meine Karriere fortgesetzt habe. Schliesslich durfte ich unvergessliche Momente mit der Nationalmannschaft Italiens an den Olympischen Spielen erleben. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich kein einziges NHL-Spiel bestreiten durfte, ich hätte sehr gerne nur ein einziges gespielt.

Sie waren lange Zeit Assistenztrainer – nun sind Sie wieder Headcoach. Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied?

Die endgültigen Entscheidungen. Als Headcoach bist du derjenige, der führt. Ich wollte unbedingt wieder Headcoach sein. Mein Assistent Chris hilft mir ungemein viel mit seiner Arbeit, wir sprechen alle Details ab, aber ich will derjenige sein, der entscheidet.

Sie sind nach wie vor Assistenztrainer der spanischen Nationalmannschaft. Wie kann man sich Ihren Job dort vorstellen?

Luciano Basile, ein Freund, der mal Trainer von mir war, ist dort Headcoach. Er brauchte einen Assistenten und fragte mich an, ob ich helfen könnte. Wir treffen uns jeweils nach der Saison zu einem Trainingscamp, tragen Freundschaftsspiele aus und treten dann Ende Saison an den alljährlichen Weltmeisterschaften an. Es macht grossen Spass, ich liebe es.

Wie beurteilen Sie das Niveau?

Wir sind in der Gruppe 2a, das ist die dritthöchste Division. Wir waren schon einige Mal nahe am Aufstieg dran, aber es reicht noch nicht ganz. In Spanien haben wir das Problem, dass das Niveau in der Liga, in der nur sechs Mannschaften spielen, sehr bescheiden ist. Die Spieler haben viel Talent, aber sie haben niemanden, der dieses Talent fördern kann.

Welche Ziele verfolgen Sie denn in Spanien?

Wir wollen die spanische Hockeykultur fördern und unseren Sport dort populärer machen. Wir haben in den letzten zwei Jahren die Mentalität im spanischen Hockey verändert: Wir wollten das Nationalteam verjüngen, brachten sechs U20- sowie zwei U18-Junioren ins Team. Bislang waren es die 40-jährigen Spieler, die das Spiel bestimmten. Nun sind es die Jungen, die sehr hungrig sind.

Haben Sie schon versucht, spanische Auswanderer in Übersee zu kontaktieren? Es muss bestimmt den einen oder anderen NHL-Superstar mit spanischer Staatsbürgerschaft geben, der für Spanien spielen würde.

Wir haben daran gedacht und haben Talente gesucht. Das Problem ist nur, dass solche Projekte viel Geld kosten, das uns in Spanien nicht zur Verfügung steht. Zuerst müssen wir die Liga verstärken. Als ich hier in Olten meine Arbeit begann, hat mein Freund aus Spanien eine Nachricht geschickt mit rund zehn Namen von Spielern, die in der Schweiz spielen und spanische Staatsbürger sind. Am EHCO-Cup habe ich zusätzlich mit Marco Rosa von Krefeld gesprochen, er hat den spanischen Pass und könnte sich vorstellen, eines Tages in Spanien mitzuhelfen. Euphorisiert hat mein spanischer Freund gemeint, ich solle ihn sofort für Spanien unter Vertrag nehmen (lacht).

Verstehen Sie, dass man Sie hier in Olten auf diesen Job in Spanien reduziert?

Nein. Es ist ein Nebenjob, den ich aus Liebe zum Sport mache. Es ist eine grosse Leidenschaft von mir, das Eishockey in Spanien gemeinsam mit guten Freunden weiterzuentwickeln. Und ich komme ja nicht nur mit den Erfahrungen aus Spanien nach Olten, ich komme mit der Erfahrung aus Kanada und der deutschen Liga DEL.

Die WM der unteren Divisionen findet doch Ende März, Anfang April statt?

(schmunzelt) Ja, ich hoffe, dass ich dann nicht bei der Nationalmannschaft sein kann und wir hier in Olten den grossen Erfolg feiern.