Am Dienstag startet der EHCO mit dem Auswärtsspiel beim HC Ajoie in Pruntrut (20 Uhr) ins zweite Drittel des Qualifikationspensums. Nach 14 Spielen und elf Siegen sind die Powermäuse in der Tabelle hinter La Chaux-de-Fonds auf Platz zwei klassiert. Zeit, mit Cheftrainer Maurizio Mansi eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen.