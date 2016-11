Als Mansi sich im Frühjahr für den Trainerposten in Olten bewarb, wurde ihm zugetragen, die Oltner Fans seien extrem leidenschaftlich, hätten aber hohe Ansprüche. «Unsere Fans sind wie die Fans der New York Yankees», stellt Maurizio Mansi, nun, wo er sich dem EHCO-Anhang gegenüber findet, den Vergleich zu einem amerikanischen Baseball-Team her. «Sie fassen ihr Team hart an, lieben ihre Spieler, aber erwarten den Erfolg».

«Mit Enthusiasmus verlieren»

Anspruch und effektiv erbrachte Leistung klafften zuletzt in Olten auseinander. «Im Moment haben wir etliche Spieler, die wieder einmal einen Torerfolg brauchen würden», gibt Hirt offen zu, dass nicht alles wie am Schnürchen läuft. Oder um es in Worten von Mansi auszudrücken: «Es macht noch nicht klick». Das Auslassen von Tormöglichkeiten habe zuletzt zu einer gewissen Anspannung geführt, in diesem Fall mache sich Frustration breit, gewährt der Cheftrainer Einblicke ins Innenleben der Mannschaft. Mansi und sein Assistent Chris Bartolone führten in der vergangenen Woche zahlreiche Gespräche, um ihren Schützlingen Sicherheit zu geben.

«Es ist ganz normal, dass es in einem Team jeweils eine Handvoll Spieler gibt, die eine Durststrecke erleben. Zurzeit sind es aber etliche, die ihrer Form hinterherfahren», sagt Mansi. Zusammen mit seinem Assistenten Bartolone suche er intensiv nach Antworten und Lösungen. «Panik und Frustration sollten vor der Tür bleiben», will der Kanadier seine Mannschaft schützen. Olten werde gewinnen und werde verlieren. «Aber lasst uns mit Enthusiasmus verlieren», lebt Mansi seine Auffassung vor, dass alles andere negative, unerwünschte Energie sei. Zuversicht schöpft Mansi nicht zuletzt in der Tatsache, dass viele Spieler nicht schlecht, aber unter ihren Möglichkeiten spielen.