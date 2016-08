Die Hornusser von Zuchwil A und B so wie Gerlafingen-Zielebach A nahmen am vergangenen Sonntag am Interkantonalen Hornusserfest Huttu Bärg teil. Als stärkster Konkurrent der Solothurner war in der ersten Stärkeklasse Wasen-Lugenbach A. Wenn im Ries nichts aussergewöhnliches passierte würde einer dieser Mannschaften als Festsieger da stehen.

Petrus zeigte sich an diesem Sonntag von seiner besten Seite. Mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Am Horizont war keine Wolke zu sehen und der Wind blies zum Teil stark von der Seite, was die Riesarbeit zusätzlich zu den grellen Lichtverhältnissen erschwerte.