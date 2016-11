Endlich wieder Heimspiele

Zweitletzter ist der FC Mümliswil. 2016 war für die Guldentaler wahrlich kein einfaches Jahr. Wegen der Sanierung des Sportplatzes Brühl konnte der FCM 2016 kein einziges Heimspiel austragen. Sämtliche elf Spiele der Rückrunde 2015/16 sowie die gesamte Vorrunde 2016/17 spielten Mümliswil in der Fremde. «Dass wir endlich wieder daheim vor unseren Fans, die uns so tatkräftig unterstützen, antreten können, wird für uns ein Pluspunkt sein in der Rückrunde», hofft Trainer Bruno Kaufmann.

Er hätte nicht damit gerechnet, dass sein Team zur Halbzeit in der Tabelle so weit hinten anzutreffen sei, ja sogar im Abstiegskampf stecke. Beunruhigt ist Kaufmann darob aber nicht, denn: «Unsere Leistungen waren definitiv besser als unsere Klassierung. Abgesehen von drei Spielen lieferten wir gute oder sehr gute Leistungen ab.» Doch das Glück sei den Guldentalern definitiv nicht hold gewesen in der Vorrunde. «Ich möchte nicht mehr auf Details eingehen, aber es ist sehr viel gegen uns gelaufen», so Kaufmann. Es stimme ihn positiv, dass seine Mannschaft noch viel Luft nach oben habe: «In den meisten Spielen hatten wir deutlich mehr Chancen als der Gegner, leider war die Chancenverwertung nicht gut. Aber ich muss jetzt sicher nicht mein ganzes System hinterfragen.» Es sei wichtig, dass Mümliswil in der zweiten Saisonhälfte die Duelle gegen die direkten Abstiegskonkurrenten gewinne, sagt Kaufmann: «Diese Sechs-Punkte-Spiele haben wir in der Vorrunde teilweise unglücklich verloren, das darf sicher nicht mehr passieren.»