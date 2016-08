Zur letzten nationalen Auszeichnung – Fairplay-Schweizermeister der Saison 2004/2005 – kommt jetzt für den FC Attiswil die nächste Ehrung: Das Damenteam erspielte sich den Award «Fair Play of the Year» und ist am Montag an den Swiss Football Awards 2016 in Lachen SZ ausgezeichnet worden. Letzte Woche wurde der FC Attiswil schon vom schweizerischen Fussballverband und der suva im Stade de Suisse in Bern geehrt.

In Mitten der Grossen

Heinz Hohl nahm den Preis zusammen mit Vizepräsident Philipp Singer entgegen. «Den ganzen Abend mit Stars zu erleben, war sehr schön», meint Hohl am Tag nach der Verleihung. Die ganze Verbandsspitze sei da gewesen. «Das war schon imposant, neben x-Millionen zu sitzen.»

In elf Kategorien wurden an diesem Abend Awards vergeben (siehe unten). Die Attiswiler Delegation nahm den Fairplay-Preis entgegen. Eine Dankesrede gab es nicht. «Moderator Paddy Kälin stellte einfach einige Fragen zum Fairplay», so Hohl.

Der Klub-Präsident ist stolz, was die Frauenmannschaft erreicht hat. An den Moment, als er mitgekommen hat, wie weit vorne die Damen im Ranking liegen, kann er sich noch sehr gut erinnern. «Ich war an den Vorbereitungen für die Hauptversammlung und schaute mir die schweizweite Fairplay-Rangliste an. Das war für mich eine riesige Überraschung, dass die Mannschaft an der Spitze lag.» Auch der Trainer habe keine Ahnung gehabt, als er ihn darauf angesprochen habe. Man habe das Ganze während der Saison nicht aktiv verfolgt. «Wir wollten einfach aufsteigen, das war das Ziel», so Hohl.

Dies konnte zwar nicht erreicht werden, an der Hauptversammlung war die Freude über den Fairplay-Sieg aber dennoch riesig.

«Kein Nonnenfussball»

Fairplay wird beim FC Attiswil grossgeschrieben. Aber nicht zu gross. Hohl beschreibt die Philosophie des Klubs so: «Wir wollen kein Nonnenfussball. Ein Foul ist ok, es sollte aber nie persönlich werden.» Hohl sieht den Award als Beweis, dass die jahrelangen Bemühungen und Aktionen in Bezug auf Fairplay und Fairness nachhaltig und erfolgreich sind. «Es ist angekommen bei den Leuten. Das ist super», sagt der Präsident.

Am Dienstagabend übergibt Heinz Hohl den Award der Damenmannschaft. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dann noch im Verein gefeiert. (ldu)