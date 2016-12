Hat er deshalb am Freitag gegen die GCK Lions so gross aufgespielt? Feser hatte plötzlich viel Einfluss auf das Oltner Team, kämpfte im Stile eines Teamplayers, tanzte sogar hin und wieder mit feiner Stocktechnik seine Gegner aus.

„Vielleicht hat es mir das nötige Glück gegeben“, sagt der Doppeltorschütze schulterzuckend, auf die Frage, ob er wegen, „beim ersten Treffer wurde ich herrlich von Curtis Gedig angespielt, beim zweiten Tor hatte ich Glück, dass die Scheibe ideal von der Bande auf meinen Stock zurückprallte.“

Dass er seinen Landsmann Curtis Gedig unlängst als Topskorer des Teams abgelöst hat, will Justin Feser nicht überbewerten. „Ich empfinde den gelben Helm nicht als etwas Spezielles. Es macht dich deshalb nicht zu einem besseren Spieler“, sagt er und rückt zugleich das Team in den Vordergrund: „Alle im Team helfen mir, meinen Job zu erfüllen. Dieses Mal war ich es, der getroffen hat und den gelben Helm tragen durfte, in den nächsten Spielen vielleicht wieder jemand anderes“, so Feser.

Der nächste Underdog

Morgen Sonntag folgt mit dem Auswärtsspiel gegen Hockey Thurgau der dritte Härtetest in dieser Woche. Beide Direktduelle konnte sich der EHCO in dieser Saison für sich entscheiden, wobei das Team von Maurizio Mansi beim 4:3-Auswärtssieg Ende Oktober viel Moral beweisen musste und einen 0:3-Rückstand noch wettmachte.