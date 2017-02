Ist es bloss noch ein letzter Aufmunterungsversuch? Oder ist es eine Botschaft, die tatsächlich zur Wende verhelfen kann? Rund ein Dutzend EHCO-Fans will sich das Training am Donnerstagmorgen – einen Tag vor dem vierten Playoffspiel – nicht entgehen lassen.

Die Fans versuchen, dem Team mit einem Transparent angesichts des 0:3-Rückstands in der Serie gegen die Rapperswil-Jona Lakers, Beine zu machen: «Mit dem Rücken zur Wand zu stehen, muss nicht schlecht sein», ist in grossen Lettern über der Spielerbank zu lesen. «Hey, Gustafsson, jetzt noch Meister werden!», ruft ein Fan dem erfahrenen Trainer zu. Dieser schmunzelt und antwortet: «Sicher, was denn sonst?»