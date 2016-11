Hingefahren, 8:0 gewonnen, zum Glück unverletzt geblieben, zurückgefahren. Das Auswärtsspiel der Deutschen Nationalmannschaft in San Marino im Rahmen der WM-Qualifikation verlief wie erwartet: mit einem Sieg des David gegen den Goliath. Anlass zur Aufregung? Fehlanzeige.

Wenn da nicht die lose Zunge von Thomas Müller wäre. Der Stürmerstar der Deutschen motzte nach dem Spiel: «Mit professionellem Fussball hatte das nichts zu tun. Bei solchen Spielen und Verhältnissen auf solch schmierigem Platz ist man einer Gefahr ausgesetzt, die vielleicht nicht nötig ist.»

Die vielleicht nicht nötig ist? Mit diesen Worten stach Müller in San Marino in ein Wespennest. Alan Gasperoni, der Sprecher des Nationalen Olympischen Komitees, veröffentlichte auf Facebook einen Brief, in dem er Müller in zehn Punkten aufzählt, warum Spiele wie jenes zwischen San Marino und Deutschen eben doch nötig sind.

Hier der Brief von Seiten San Marinos: