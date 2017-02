Darum kümmert sich das norwegische Wachsteam mit seinem grosszügigen Personaletat von vier Spezialisten. Da kann es sich Tim Hug sogar leisten, mitten in der Saison Prüfungen für sein Studium in Erneuerbaren Energien und Umwelttechniken abzulegen. Mitte Januar, zwischen zwei Weltcups, schrieb der Solothurner vier Arbeiten. «Drei davon sind gut herausgekommen», sagt er schmunzelnd.

Nicht auf Rosen gebettet

Und zuletzt gab es dank den Top-Rängen im Weltcup sogar ein etwas grosszügigeres Sackgeld für die bescheidene Haushaltskasse. Tim Hug hat als Einzelmaske in einer exotischen

Disziplin Ende Monat nicht den grossen Zahltag.

Es fehlt etwa ein persönlicher Sponsor. «Das ist in einer Sportart, welche in der Schweiz praktisch inexistent ist, ein sehr schwieriges Unterfangen», sagt Hug. Er mogle sich finanziell halt so durch. Die grössten Sponsoren sind die Armee und sein Supporter-Klub.

Klagen will der 29-Jährige nicht. Er brauche im Winter kaum Geld, weil er ständig im Weltcup unterwegs sei und Kost und Logis von Swiss Ski übernommen werden. Und für seinen 2. Platz in Sapporo gab es beispielsweise ein Preisgeld von 6000 Franken. Brutto. «Effektiv sieht es an manchen Orten dann ganz anders aus. In Österreich beispielsweise ziehen sie dir gleich mal 40 Prozent Steuern ab», sagt Hug.

Doch Geld war und ist kein Motivationsfaktor für den Nordisch-Kombinierer. Hug springt und läuft aus Leidenschaft. Dies tut er so gut wie noch nie. In Lahti soll sein bisheriges WM-Bestresultat, ein 15. Platz vor zwei Jahren in Falun, fallen. «Ich bin überzeugt, dass an einem sehr guten Tag die Top 10 drinliegen», sagt Hug.