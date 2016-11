Nach dem gelungenen Weltcupauftakt Anfang September in El Colorado in Chile mit drei Podestplätzen sorgten die Swiss-Ski-Athleten auch auf dem Expo-Gelände in der lombardischen Metropole für Spitzenresultate im Multipack. Nicht weniger als fünf Schweizer erreichten den Final der besten elf Freestyler. Im Final der Frauen mit sechs Teilnehmerinnen realisierte die erst 16-jährige Mathilde Gremaud mit Rang 2 ihr bestes Weltcup-Resultat.