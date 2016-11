Val d'Isère ist bereit, die für 2. bis 4. Dezember vorgesehenen alpinen Weltcuprennen der Männer zu übernehmen und hat auch bereits den Zuschlag bekommen. Das gab der Weltverband FIS am Samstag bekannt.

Das Programm in Val d'Isère sieht für den Freitag einen Super-G vor. Am Samstag folgt die Abfahrt, am Sonntag der Riesenslalom. Abfahrtstrainings sind für Mittwoch und Donnerstag geplant.