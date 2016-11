Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz und Benoît Schwarz vom CC Genf weisen nach sechs von neun Partien der Round Robin 5:1 Siege auf. Für den Einzug in die Halbfinals vom Donnerstagabend werden die letztjährigen EM-Zweiten allerdings noch einiges leisten müssen, denn ihre restlichen Gegner in der Vorrunde sind die starken Teams aus Schweden, Norwegen und Dänemark. Die Dänen, Zweite der WM in Basel im April dieses Jahres, haben indessen bisher ein enttäuschendes EM-Turnier mit nur einem Sieg in sechs Spielen abgeliefert. Ihnen drohen sogar der Abstieg ins EM-B-Turnier und der Verlust des WM-Startplatzes.

Die Italiener um den Genfer Skip Joël Retornaz, der früher unter anderem im Team St. Galler Bär zusammen mit dem heutigen CC-Genf-Coach Claudio Pescia in der Schweizer Meisterschaft gespielt hatte, wehrten sich bis zur Spielhälfte im recht hochstehenden Match gegen die Schweizer gut. Der grösste Unterschied war auf der vierten Position auszumachen, auf der Benoît Schwarz seinen Gegenspieler Retornaz klar dominierte. Fehler von Retornaz führten denn auch zum Viererhaus, dank dem die Genfer im 6. End vorentscheidend 7:3 in Führung gingen.

Nebst Retornaz hat das italienische Team einen weiteren Schweizer Bezug. Coach ist der aus den Schweizer Curling erfahrene Luzerner Jean-Pierre Rütsche.