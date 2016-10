Mein drittes Kapitel im Film mit Marcel Hirscher spielt nach dem Weltcup-Winter 2015/16 und dauert etwas länger als Kapitel eins und zwei: Es fasst nämlich die geballte Ladung an Erfolgen des Ausnahmekönners zusammen. Dank den 39 Weltcupsiegen, den 91 Podestplätzen und den fünf Titeln in Folge als Gesamtweltcupsieger 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 ist Hirscher längst aus dem Schatten seiner erfolgreichen Landsleute Benjamin Raich, Stephan Eberharter, Hermann Maier, Franz Klammer und Karl Schranz getreten. Mit dem sechsfachen Gewinn einer Weltcup-Disziplinen-Wertung, den vier WM-Titeln und der Slalom-Silbermedaille an den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 sorgte Hirscher für weitere Glanzlichter. Was noch fehlt, ist einzig Gold an Olympia!

Das Interesse ist riesig

Vom Film in die Realität, von der Vergangenheit in die Gegenwart: Kurz vor dem Auftakt zur Weltcup-Saison 2016/17 gibt sich Marcel Hirscher während eines Pressetermins von Atomic in Altenmarkt die Ehre. Hirscher weiss, was sich gehört: Der Salzburger lobt seinen Ausrüster für das ausgezeichnete Material und lässt das Blitzlichtgewitter der vielen Fotografen geduldig über sich ergehen. Es folgen Interviews mit mehreren Fernseh- und Radiostationen. Ein übereifriger Reporter aus Japan wünscht sich für seine Familie gleich drei Autogramme vom Superstar. Auch das erledigt Marcel Hirscher nach anfänglichem Kopfschütteln mit Respekt und Anstand.

Jedes Wort wird abgewogen

Schliesslich nimmt sich Hirscher Zeit für die schreibende Presse. Er kommt direkt auf den Punkt und erklärt, warum das keine Selbstverständlichkeit ist. «Im abgelaufenen Sommer habe ich erstmals alle Medientermine abgeblockt», sagt Hirscher. Warum? «Nach dem kräfteraubenden Frühjahr wollte ich relaxen und die Batterien aufladen. Ich wollte einfach nur Spass haben.» Aber warum keine Interviews? «Interviews sind kräfteraubend», fügt er hinzu. «Sie zehren an der Substanz. Weil jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, muss ich all meine Aussagen gut überlegen. Für solche Dinge wollte ich während der Sommermonate weder Zeit noch Energie verschwenden.»