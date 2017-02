Johaug, siebenfache Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcupsiegerin, war im September positiv auf das Steroid Clostebol getestet worden. Das verbotene Mittel war in einer Lippencreme enthalten, die ein Arzt der 28-Jährigen wegen eines Sonnenbrands in Italien besorgt hatte.

Die Langläuferin sei selbst dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob ein Mittel Stoffe enthalte, die auf der Dopingliste stünden, hiess es in dem Urteil. Sich auf ihren Arzt zu verlassen, reiche nicht aus.

In einer Anhörung vor einem Ausschuss des nationalen Sportverbandes Ende Januar hatte Johaug angegeben, die Substanz unwissentlich genommen zu haben. Wegen der Sperre verpasst die Dominatorin der letzten Saison auch die am 22. Februar beginnenden nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 ist sie aber wieder startberechtigt.