Nathalie von Siebenthal konnte sich ihren Wunsch, endlich einmal ein anständiges Rennen in klassischer Technik zu zeigen, nicht erfüllen. Das Doppelstock-Stossen in der Fläche liegt ihr nicht. Dies konnte aber nicht der einzige Grund sein für die fast drei Minuten Rückstand auf Marit Björgen. "Ich fühlte ich mich fit und bin auch die Anstiege gut hochgekommen", meinte die etwas ratlose Von Siebenthal.

Das Schweizer Bestresultat ging somit auf das Konto von Nadine Fähndrich. Die Luzernerin lief in den 25. Rang. Fähndrich hatte die Top 20 im Visier, auch sie erreichte ihre Vorgabe nicht. Bei Klister-Verhältnissen hatten die Schweizerinnen möglicherweise nicht mehr so gutes Material an den Füssen wie im Skiathlon, wo Von Siebenthal Vierte geworden war.

Gold war für die Favoritin Marit Björgen reserviert. Die bald 37-jährige Norwegerin holte ihr 16. WM-Gold mit 41 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Charlotte Kalla. Bronze ging an die Norwegerin Astrid Uhrenholdt Jacobsen.