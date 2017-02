Aita Gasparin, die ebenfalls junge Lena Häcki, Benjamin Weger und Serafin Wiestner bildeten die Schweizer Crew in dem von 25 Staffel bestrittenen ersten Wettkampf der Weltmeisterschaften im österreichischen Hochfilzen. Das Quartett brachte es bei keinem Wechsel unter die ersten zehn, sondern verlor noch kontinuierlich etwas Terrain.

Aita Gasparin lief anstelle ihrer erfahreneren Schwester Selina Gasparin. Die Olympia-Zweite von 2015 über 15 Kilometer musste krankheitshalber passen.

Die Schweizer liessen sich insgesamt zwölf Schiessfehler zuschulden kommen. Über das Nachladen konnten sie immerhin Strafrunden vermeiden. Sie büssten 2:18 Minuten auf die Sieger und 1:32 auf den von der Schweiz angestrebten und von Norwegen gehaltenen 8. Platz ein.

Der erste Sieg der Titelkämpfe ging an die favorisierte deutsche Staffel mit Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Pfeiffer, Simon Schempp. Die Deutschen siegten vor Frankreich mit dem überragenden Schlussläufer Martin Fourcade und Russland.

Die Mixed-Staffel, in der die beiden Frauen je 6 Kilometer und die Männer je 7,5 Kilometer laufen, war wurde für Sotschi 2014 als elfte Biathlon-Disziplin ins olympische Programm aufgenommen. In dieser Premiere setzte sich die norwegische Staffel durch. Den bislang letzten WM-Titel in der Mixed-Staffel gewann Frankreich 2016 in Oslo.